個人向け国債には、固定金利型と変動金利型の2つのタイプがあります。どちらも元本保証で安全性は高いものの、金利の決まり方が異なるため、選び方が重要になります。固定金利型と変動金利型の基本固定金利型は、購入時に決まった金利が満期まで変わらないのが特徴です。主に3年や5年といった比較的短い期間の商品が中心で、将来の利息が確定しているため、安心して保有できます。金利が下がる局面では、当初の金利を維持できるた