ゴールデンレトリバーさんの頼もしい行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で44万回再生を突破し、「優しすぎる」「頼もしいですね」「相棒みたい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1歳の女の子が『柴犬に押し倒されてしまった』結果→大型犬が駆け寄って…頼もしすぎる『まさかの光景』】 おもちゃ巡る攻防戦開始 YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴӦ