コロナパンデミックの影響でリモートワークが全世界的に浸透したことで、「兼業・副業」が常態化しつつある。日本でも副業を推奨する企業も現れ、働き方はここ数年で大きく変化している。独立研究者で著作家の山口周氏は、書籍『人生の経営戦略』において、「私たちはこれから、ひとつひとつの仕事の良し悪しに加えて、それらのひとつひとつの仕事の『組み合わせの良し悪し』についても、同時に考えていく必要がある」と指摘する。