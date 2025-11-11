トヨタ新「ハイエース」世界初公開に大反響！「ついに新型来るか」と“21年ぶり全面刷新!?”に期待の声多数！ 大きさ違う2種類の「カクカクボディ」や“複数パワトレ”採用!? 次世代「働くクルマ」に熱視線！

新たなハイエースに期待の声集まる！

2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催された「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」では、国内外の自動車メーカーが最新技術や次世代モビリティのビジョンを披露し、来場者の関心を集めました。

なかでも特に大きな注目を浴びたのが、トヨタが世界初公開した新しいコンセプトモデル「ハイエース コンセプト」です。

長年にわたり“働くクルマ”の代名詞として親しまれてきたハイエース。その次世代像を示すこの発表は、商用車業界だけでなく、個人ユーザーやアウトドア愛好家の間でも大きな話題を呼び、ネット上では多くの反響が集まっています。

ハイエースの歴史は1967年に登場した初代モデルに始まり、時代の変化に合わせて常に進化を続けてきました。

現在国内で販売されている5代目「200系」は2004年に発売され、すでに20年以上にわたって販売され続けているロングセラーモデルです。

標準ボディからスーパーロング、ワイドボディまで多彩なバリエーションが用意され、配送、送迎、キャンピングなど、さまざまな用途で活躍しています。

一方、海外では2019年に登場した6代目「300系」が高い評価を得ており、その派生モデル「グランエース」は日本国内でも2019年から2024年まで販売されました。

より高級感を重視したグランエースは、ラグジュアリーバン市場を切り開く存在となりましたが、国内では依然として200系が現役であることから、今回の「ハイエース コンセプト」発表には多くの期待が寄せられています。

展示されたハイエース コンセプトは、2023年のモビリティショーで登場した電動商用バン「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」のデザイン思想を継承しながら、さらに進化させたモデルです。

直線を基調としたシンプルな造形は、無駄を削ぎ落とした機能美を感じさせ、まさに「道具としての美学」を体現しています。

ロールーフとハイルーフの2タイプが展示され、前者は現行200系に近いサイズ感で都市部での使いやすさを重視、後者はより大きなスケールで海外展開を意識した設計となっています。

詳細な寸法は非公開ですが、柔軟なプラットフォーム構造を採用しており、用途や市場ごとに最適化できる設計思想がうかがえます。

動力面でも、バッテリーEV（BEV）を中心に、ガソリンやハイブリッドなど複数のパワートレインに対応可能な構成が想定されており、物流業界で求められる実用性と経済性の両立を意識しています。

内装は従来の商用車のイメージを覆すほど洗練されており、操作性を高めるためにレイアウトが整理されています。

大型ディスプレイを中心としたデジタルコックピットは、業種や利用目的に合わせてモジュールの付け替えが可能で、配送・整備・キャンピングなど、多様なビジネススタイルに対応する柔軟性を備えています。

さらに、内外装には耐久性と環境性能を兼ね備えた素材が採用され、長期使用を前提としたトヨタらしい“道具としての誠実な作り”が光ります。

トヨタの開発担当者は「このハイエース コンセプトはスタディモデルですが、市販化を強く意識した提案です」とコメントし、現行オーナーや事業者に向けて「ぜひ会場で実物をご覧いただき、次世代ハイエースへの可能性を感じ取ってほしい」と呼びかけました。長年愛されてきたハイエースの新章が、いよいよ動き出そうとしています。

そして、今回の発表はネット上でも大きな反響を呼びました。SNSや掲示板ではさまざまな意見が飛び交い、多くのユーザーが次期ハイエースに期待を寄せています。なかには「デザインが未来的でありながら、ちゃんとハイエースらしさを残しているのが良い」という声や、「次世代EVハイエース、ぜひキャンピング仕様も出してほしい」といった要望も見られました。

また、「現行200系の完成度が高いだけに、どう進化するのか気になる」といった慎重な意見もありつつ、「ついに新型くるか」「仕事でも趣味でも使える万能車になりそう」といった肯定的な反応も多く寄せられています。

さらに、「電動化しても“タフなハイエース”のイメージは崩さないでほしい」「商用だけでなく個人ユーザーにも展開してほしい」など、幅広い期待の声も目立ちました。

なかには「これが市販されたら間違いなく人気が出る」「トヨタの本気を感じる。未来の働くクルマに期待」といった熱いコメントも寄せられ、SNS上は次世代ハイエースへの期待感であふれています。

長年にわたり日本の働く現場と共に歩んできたハイエースが、今、電動化とデザインの新時代にどう挑むのか。トヨタの次の一手が、商用車の常識を再び塗り替えることになりそうです。