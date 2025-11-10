クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月12日（水）より、クリスマスシーズンに向けたモスチキンの「ネット特別予約注文」を受け付ける。また、同日から、俳優/歌手の上白石萌音さんの優しい歌声がくつろぎのひと時を温かく包むクリスマスシーズンの新CMの放映を開始する。「ネット特別予約注文」では、2025年12月20日（土）〜12月25日（木）にお渡しするモスチキンの予約ができ、『特別予約注文限定100円電子クーポン』を進呈する。さらに12月14日（日）までに注文すると、早割として100円お得に購入できる。
CMイメージ
CMイメージ
■上白石萌音さんが英語で歌う「幸せなら手をたたこう」アレンジソング
新CMはクリスマスの温かな団らんシーンを描いている。サックサクの「モスチキン」を頬張るときの「サクッ」という音が響くCMのBGMには、上白石萌音さんが英語で歌う「幸せなら手をたたこう」のアレンジソングが流れている。上白石萌音さんの優しい歌声に包まれた幸せなクリスマスを、大切な人と「モスチキン」とともに楽しめる。尚、上白石萌音さんは「今年のチキンはこれ！」などCM内のナレーションでも登場する。
■日本のクリスマスには「モスチキン」
「モスチキン」は、特製醤油だれに漬け込んだ鶏むね肉をカリカリの衣で包んだモスオリジナルのフライドチキンで、1992年から販売している人気商品。米粉入りの衣を使用しているため、テイクアウトしてもサクサクとした食感を楽しめる。モスチキンを5本詰めた「モスチキンパック」は、おうちでのクリスマスやご家族でのお食事などにおすすめのパックで、単品価格の合計よりも100円お得。
■上白石萌音（かみしらいし もね）さん
1998年１月27日生まれ。鹿児島県出身。
11年に第7回「東宝シンデレラ」オーディション審査員特別賞を受賞し、デビュー。主な出演作品として、映画『舞妓はレディ』『君の名は。』『溺れるナイフ』『ちはやふる』シリーズ『羊と鋼の森』第48回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞した『夜明けのすべて』や、ドラマ『恋はつづくよどこまでも』『オー！マイ・ボス！恋は別冊で』『カムカムエヴリバディ』『法廷のドラゴン』『ちはやふるーめぐりー』、舞台『ナイツ・テイル-騎士物語-』『ダディ・ロング・レッグズ』『千と千尋の神隠し』などがある。
歌手としては2017年にデビュー。2021年NHK紅白歌合戦に出場。23年1月には武道館ライブを成功させた。これまでに「chouchou」「and...」「i」「note」「あの歌 -1-」「あの歌 -2-」「name」「kibi」、8枚のアルバムをリリース。2026年2月には映像作品にまつわる楽曲を集めた「texte」をリリース予定。2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える。
■ネット特別予約追加特典 「マイメロディ&クロミ」壁紙プレゼント
11月30日（日）までにネット特別予約を行うと、株式会社サンリオのマイメロディとクロミのオリジナルデザインの壁紙をプレゼント。デザインは2種類あり、ご予約いただいた方に12月上旬に配信予定のメールからダウンロードできる。
壁紙イメージ
壁紙イメージ
＜「ネット特別予約注文」概要＞
受付期間 ： 2025年11月12日（水）〜 12月18日（木）
受取期間 ： 2025年12月20日（土）〜 12月25日（木）
対象商品 ： モスチキンパック（5本入り）、冷凍モスチキン（5本入り）（各1,500円）
購入特典 ：『特別予約注文限定100円電子クーポン』を進呈
※対象商品1個の注文につき1枚を、決済後に進呈する。
※100円電子クーポンの提供は「モスネット注文会員」限定。（ゲスト注文の方は対象外となる）
※2025年12月26日（金）〜 2026年2月28日（土）の期間、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）で利用できる。
※ネット特別予約注文にモスチキンチケットは使用できない。
■早期割引 ： 2025年12月14日（日）までは100円割引（1,400円）で販売
※ネット決済可能なモスカードの「モスネット注文会員」が対象になる。
■追加特典 ： 11月30日（日）までにご予約いただいた方に、「マイメロディ&クロミ」の壁紙をプレゼント（12月上旬配信予定）
※単品の「モスチキン」（320円）、「香る醤油のローストチキン 〜鹿児島県産若鶏〜」（650円）のご予約もできるが、割引や特典については対象外。
