¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢£µÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¥ß¥Í¡¼¥È£³£°¸ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡×¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ý¿Í·Ï¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¿å¥À¥¦¡Ê¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡Ë¤«¤é£²¤Ä¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÁ´Éô¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Çº£Ç¯¤âÊ¸¶ç¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤¬Âç¾Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤á¤Ç¤É¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÇï¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡ÖÌôÁ·¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢ÌôÁ·¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ÖÌôÁ·¡©¡¡µ¨Àá¤äÌôÁ·¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¿È¶á¤ÊÎÁÍý¡Ä¡£Ê¬¤«¤Ã¤È¤ë¤ï¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£ÀÎ¤«¤éÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡¢ÊÌ¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÌôÁ·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀâÌÀ¤ËàÌôÁ·á¤ò»È¤¦¤Ê¤è¡£¡ØÌôÁ·¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¡Ù¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡ÖÌôÁ·¤¬Âç¾Þ³Í¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡£ÌôÁ·¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«Âç´îÍø¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Þ¤È¤á¡ÖÃ¯¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¤ó¡©¡¡¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢ÌôÁ·¤Æ¡×¤È¡¢¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£