【GUのグリーン】がおしゃれ！ 大人こそ試したい♡「おしゃれスウェット」

この秋注目のトレンドカラーのひとつである“グリーン”。なかでも深みのある色合いは、カジュアルにも上品にもマッチしそうな大人におすすめのトーンです。【GU（ジーユー）】から登場しているスウェットアイテムは、そんなグリーンの魅力をたっぷり楽しめるラインナップ。ブラックやブラウンなど落ち着いた色とも相性がよく、日常コーデにすっと溶け込みそう。今回はスタッフさんの着こなしも参考に、おすすめのアイテムをご紹介します。

深みのあるカラーと洗練シルエットが魅力

【GU】「パフスウェットプルオーバー」\1,490（税込・セール価格）

柔らかくふっくらとした風合いが魅力のパフスウェット素材を使用したプルオーバー。ドロップショルダーと短めの丈感で、着るだけでバランスよくシルエットが整いそうなアイテムです。ダークグリーンの落ち着いた色味と滑らかな素材感で、カジュアルはもちろん、きちんと感のあるパンツやスカートとも好相性の予感。リラックス感がありつつもきれい見えも期待できるので、ワードローブに一枚あると重宝しそうです。

グリーン × ベージュで上品なカジュアルに

グリーン × ベージュは、自然界にも見られる色の組み合わせ。スタッフ・Kumikoさんはベージュのプリーツスカートにグリーンのプルオーバーを合わせて、ナチュラルな配色のなかに女性らしい華やかさをプラス。スウェットの程よいボリューム感が、ミディスカートと好バランスにまとまっています。ロンTを肩掛けすることでカラーの面積を調整し、より間延びしない雰囲気に。袖をプッシュアップした抜け感のある着こなしも参考にしてみて。

丸みのあるシルエットでこなれ感アップ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

ふっくらとした肉厚素材を用いたスウェットパンツ。裾にかけてゆるやかに丸みを帯びたラインが、コーデに上品でこなれた雰囲気をプラスしてくれそうです。程よくハリのある素材で、バレルシルエットの立体感をきれいにキープ。ラフでありながら都会的なムードも漂い、上品に穿ける予感です。裏起毛仕様で防寒性にも期待大。ワンマイルから遠くへのお出かけまで、幅広く活躍してくれそう。

ジャケット合わせでつくる都会的なコーデ

スウェットパンツにジャケットを合わせれば、大人の遊び心を感じさせる大人カジュアルに。スタッフ・Maiさんはブラックのジャケットをオンし、シックでありながらグリーンのトーンがきいた、抜け感のあるバランスに仕上げています。トップスをタックインし、きれいめのシューズとバッグを合わせることで上品な雰囲気を確保。スウェットパンツを大人っぽく楽しめる着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S