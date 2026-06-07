YouTubeチャンネル「youlog」が、「【梅雨の無印良品購入品】｜元無印スタッフの梅雨にオススメな10アイテム｜30代主婦のvlog ｜ Daily life vlog」と題した動画を公開した。学生時代に無印良品で生活雑貨担当として働いていた経験を持つ主婦のyoulogが、梅雨の時期を快適に過ごすための購入品10点を紹介している。 動画内では、メントール配合の「リンスインクールシャンプー」や、部屋干し臭が気にならない