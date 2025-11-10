¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¡¢ÊÛ¸î»Î»î¸³¤Ï ÉÔ¹ç³Ê¡Ä¡ÖË¡Î§¤ÎÊÙ¶¯6Ç¯¡¢¶áÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î»î¸³¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¶á¶·¤òSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ»ï¥Ô¡¼¥×¥ë¤Ê¤É¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢7·î¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÊÛ¸î»Î»î¸³¤ËÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤ÀÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿È¤Ê¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÊÛ¸î»Î¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖË¡Î§¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£¶áÆ»¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç³Ê¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÊÛ¸î»Î»î¸³¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤âÆñ´Ø¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Î¼õ¸³¼Ô´ð½à¤Ç¤Ï¹ç³ÊÎ¨¤Ï63.6¡ó¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¼õ¸³¼Ô¤ÎÈ¾¿ôÄøÅÙ¤·¤«¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£»î¸³¤ÏÇ¯¤Ë2²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢5ËÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼Äó½Ð¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂÌ³·¿»î¸³¤È200Ìä¤ÎÁªÂò¼°ÌäÂê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÎÉã¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï¸µÊÛ¸î»Î¤Ç¡¢O¡¦J¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó»ö·ï¤ÎÊÛ¸î¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï2018Ç¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¤¢¤ëË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÅÌÄïÀ©¤Î¸¦½¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¸øÉ½¤·¡¢Éã¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÇË¡Áâ³¦Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÍ½È÷ÊÛ¸î»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¼ÂÌ³¸¦½¤·¿Ë¡³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¤Î»¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥Õ¥§¥¢ ½÷¿À¤¿¤Á¤ÎË¡Äî¡Ù¤Ç¡¢Î¥º§ÀìÌçÊÛ¸î»Î¥¢¥ê¥å¥é¡¦¥°¥é¥ó¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£