完全に盲点だった、、！【GUのTEENアイテム】大人もイケる♡「シャギートップス」

「【GU】でチェックするのは、大人世代向けのアイテムだけ」なんてもったいない！ 大人もおしゃれに着こなせるアイテムが隠れているので、ぜひTEENアイテムにも注目してみて。この記事では、秋冬に取り入れたいシャギートップスに着目して、おすすめのTEENアイテムと真似したくなるコーディネートをご紹介します。

大きめロゴが目を引くシャギートップス

【GU】「GIRLSシャギーロゴセーターJR」\2,290（税込）

ふわふわとした毛足の、シャギー素材を使ったセーター。公式HPでは素材について「手ざわりのよいやわらかい素材感」と説明されていて、やさしい着心地にも期待できそうです。フロントに入った大きめのロゴが目を引き、コーディネートがばっちり決まる予感！ カラーは大人も取り入れやすそうなダークグレーと着回し力が高そうなナチュラル、コーデがぱっと華やぐピンクの3色展開です。

秋らしさたっぷりな好バランスコーデ

スタッフのKumikoさんは、シャギートップスの上にチェック柄のコートを羽織った秋コーデを披露。「上半身にボリュームを持たせ、下半身はスッキリに」と、コーディネートのポイントを紹介しています。もこもこしたニットとオーバーサイズのコートでボリュームが出る分、コンパクトなスコートでバランスを取るのがコツ。シャギーの素材感や他アイテムの秋らしいカラー使いで、季節感たっぷりに仕上げています。

編地違いがおしゃれなボーダートップス

【GU】「GIRLSシャギーボーダーセーターJR」\2,290（税込）

編地に違いを持たせた、太めのボーダー柄ニット。ボーダー部分がふわふわしたシャギー素材に切り替えられています。1枚はクローゼットに入っているであろうボーダー柄ニットも、これなら新鮮な気持ちで着こなせそう。クロップド丈でパンツともスカートとも合わせやすく、ゆったりしたリラクシーなシルエットがこなれ感を演出します。カラーはブラックとベージュの2色展開です。

レイヤードのテクが光るきれいめカジュアル

ボーダー × デニムの定番コンビを活かした、きれいめカジュアルコーデ。スタッフのAsukaさんは、「デニムと合わせるのも可愛いですが、セーターの着丈が少し短く腰回りが気になったので、こちらもTEENアイテムのベロアミニスコートをレイヤードしてみました」と、着こなしを工夫しています。スコートはボーダーと同じ色を選んでいるので自然に見え、フリルヘムのようで可愛らしい雰囲気に。技ありなレイヤードできれいめ要素を足した、ワンランク上のコーディネートです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W