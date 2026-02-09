¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þー¥¯È¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖECCO¡×¤«¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¿·ºî¡ÖECCO GOLF BIOM C5 (¥¨¥³ー ¥´¥ë¥Õ ¥Ð¥¤¥ª¥à ¥·ー5)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤êECCO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎECCOÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ *Á´¹ñ¥´¥ë¥ÕÀìÌçÅ¹µÚ¤Ó¥´¥ë¥Õ¾ì¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡¦ÂçÂô¾¦²ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î³×¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊECC