プレゼント交換の企画に登場ドジャースの大谷翔平投手が、ブランドアンバサダーを務めている「BOSS」の動画に登場。韓国の人気アイドルグループ「SEVENTEEN」でリーダーを務める「S.COUPS（エスクプス）」と“プレゼント交換”するという豪華コラボ企画が行われた。しかし、まさかの間違いが話題を集めている。動画に登場した大谷は、宛名不明のプレゼント箱を「誰からでしょうね」と呟きながら開封。手紙に書かれた名前からエ