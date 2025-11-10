チョコプラ長田、「妻に内緒」でトヨタ“名車”購入を初告白「独断で買ってます」 最初に助手席に乗せるのは「パンサー向井」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、8日・９日に愛知・久屋大通公園内メディアヒロバで行われた『チョコプラ長田庄平のラリージャパンを語り尽くすトークショー』に登壇し、トークを繰り広げた。
【写真】かっこよく進化…長田が注文し納車を待っていると告白した『GRヤリス』内外装全部見せ
８日は、ABEMAラリージャパン応援隊長として、ABEMA特設スタジオでの『WRC 世界ラリー選手権2025』の日本大会・ラリージャパンの生中継を終えて登場した長田。同局・藤田かんなアナウンサーに「左足の甲を剥離骨折しているにもかかわらず名古屋まで駆けつけてくれた」と紹介されると、舞台袖から左足を引きずりながら登場した長田。開口一番、「左リアがクラッシュしており」と自らのケガを車に例えた小ボケで会場を沸かせた。
車好きとして知られる長田は、「今は4台所有していて、さらに3台注文しています」と初告白。驚く藤田アナに「今年の年末から年始にかけて3台追加される予定です」と説明し、そのうち1台はラリージャパンでも走行している『GRヤリス』であることも明かし、会場を驚かせた。さらに駐車スペースの話題になると、「今は駐車場を8台分借りています」と衝撃の発言。「あれ？」と困惑する藤田アナを横目に、長田は「買って埋めないと逆にもったいない。追い込まれてるんです逆に」と語り、会場は笑いに包まれた。
また、さらに「新しく購入した『GRヤリス』の助手席に一番最初に乗せるのは？」という質問には、「（パンサーの）向井ですね」と回答。理由として「松尾は『俺はジープがいい』って言うんですよ」と語り、相方への軽妙なツッコミに観客も爆笑した。
９日のトークショーでは、長田が自身の“クルマ人生”を振り返る一幕も。以前から最初に購入した車はプジョーと話していた長田は、「ラリーはお笑いと一緒、相方みたいなもの」とも語っており、その深い愛情をのぞかせました。そこで藤田アナから「もしプジョーと松尾さん、どちらか一人（台）しか選べないとしたら？」と質問が飛ぶと、長田は即座に「プジョーですね」と回答。「（松尾は）替えが効きますけど、プジョーは替えが効かないのでね」と笑顔で語り、会場は笑いに包まれた。
さらに話題は、最近話題となった愛車『GRヤリス』の購入エピソードへ。藤田アナが「YouTubeでは“奥様に相談していない”と話していましたが？」と切り出すと、長田は苦笑しながら「独断で買ってます」「これ見てたらバレます」とコメント。妻にも内緒で『GRヤリス』を購入していたことを初告白し、笑いと驚きの声があがった。
