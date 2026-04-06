人気バンド「Mrs.GREENAPPLE」が司会を務めるTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜後9・00、初回は後8・55）が6日にスタート。ボーカルの大森元貴（29）が、レギュラー番組を引き受けた理由について語った。バンド初の全国ネット冠レギュラー番組で、過去2回の単発番組を経てレギュラー化が決定。ミセスとさまざまな人やモノがかけ算していく内容で、初回はミセスとお笑いタレントの陣内智則、お笑いコンビ「チ