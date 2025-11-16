蛙亭イワクラ（35）が、16日に公開された日本テレビ系「有吉の壁」（水曜午後7時）の予告動画に出演。オズワルドの伊藤俊介（36）との破局について言及した。イワクラは、番組公式YouTubeで公開された、19日の2時間SPの予告動画に登場。チョコレートプラネット長田庄平が、TBSの番組「SASUKE2025」で左足を骨折したことをネタにするなど、出演者が近況報告をする中、有吉弘行から「イワクラさんが破局ですね」とイジられた。イワク