1年の終わりが近づくと、家の中を見直したいけれど、「どこから片づける…？」と迷うというお悩みも。整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさんは、2021年に「本気の捨て活」を試み、今は少ないものでスッキリ暮らしています。そこで、「本気の捨て活」のときに、家の中でいるもの・いらないものが判断がしやすかった「見直しやすい場所」3つを教えてもらいました。

1：空気を入れ替える「玄関」から整える

玄関は、家の「顔」であり「空気の入り口」。外から帰って最初に目に入る場所だからこそ、スッキリしていると気持ちが整います。

【写真】「本気の捨て活」をする前のクローゼット

まず見直したいのは靴箱。気がつけば、サイズの合わない靴や履きつぶしたスニーカー、いつか履くかもと残したヒールなどが眠っていませんか？

1年間履かなかった靴は、これからも履かない可能性が高いもの。お気に入りだけを残して、あとは感謝して手放してみましょう。

次に傘立て。折れた傘や、だれのものか分からない傘が混ざっていませんか？

傘は意外とスペースを取るので、家族1本ずつと決めると見た目もスッキリしますよ。

また、玄関に「置きっぱなしのもの」がないかも見直しポイントです。郵便物や宅配の段ボールなどを放置していませんか？

私は郵便物は来たらすぐに処理する、段ボールは出かけるついでにリサイクルボックスに出すことで、たまりすぎないよう意識しています。

年末は、ものを減らすだけでなく、「ここになにを置かないか」を決めておくのがコツです。空間が整うと、新しい空気が入ってくるような心地よさを感じられます。

2：「クローゼット」は“今の自分”に合う服だけを残す

次に整えたいのは、毎日の気分を左右する「クローゼット」。服が多いのに着る服がないと感じるのは、「今の自分に合わない服」が多すぎるから。

年末は、季節の区ぎりとともに、服の見直しをする絶好のタイミング。「この1年で着なかった服」や「似合わない気がして手が伸びなかった服」は、思いきって手放してみましょう！

ポイントは、「いつか着る」ではなく、「1年以内に着たいかどうか」。

体型・好み・ライフスタイルは、少しずつ変わっていきます。昔はお気に入りだった服も、今の自分にはしっくりこないことも。そう気づけたら、それは成長のサイン。

クローゼットの中に「今の自分に似合う服」だけが並んでいると、朝の支度が驚くほどスムーズになります。数が減るほど、服を選ぶストレスが減り、「なにを着ても気分がいい」という感覚に変わっていきます。

お気に入りを大切に着る。そんなシンプルな循環ができると、暮らしに余白ができます。

3：「キッチン」は“使っていないのに残しているもの”を見直す

最後に整えたいのが、家の中でいちばん、ものが多くなりやすいキッチン。調理器具や保存容器、調味料など、「使っていないけれど、まだ使えるから置いている」ものがあふれていませんか？

引き出しをあけて、「最近使っていないもの」に目を向けてみてください。

焦げついたフライパン、使いにくいお玉、いつの間にか増えたマグカップやタッパー。それらを思いきって減らすだけで、作業スペースも心の余裕も生まれます。

また、賞味期限ぎれの調味料や乾物も、年末の見直しポイントです。冷蔵庫や戸棚の奥に眠っていた「使いきれなかったもの」を整理すると、キッチンの動線が軽くなり、掃除もラクになります。

さらに、キッチンカウンターの上は「出しっぱなし」を減らすだけで印象が変わります。毎日使う家電以外は、収納の中へ。視界がすっきりすると、料理もしやすいですよね。

ごちゃついた状態からスッキリさせると、整った空気が流れ、日常のストレスがかなり減ります。

手放すことは「今の自分に合う暮らし」を選び直すこと

玄関・クローゼット・キッチンの捨て活についてご紹介しましたが、ほかにも家のなかに眠っている「使っていないけれど、もったいない」「いつか必要になるかも」というものは見直しどきです。

本当に必要かどうかを見極め、余計なものを手放したとき、新年はスッキリとした気持ちで過ごすことができるはずです。

年末の捨て活は、「来年の自分をいたわる」こと。お部屋も心も身軽に生きるために、まずは1か所だけでもものの見直しをしてみませんか。ぜひ年末の片付けの参考にしてみてくださいね。