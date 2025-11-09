米ロックバンドのジャーニーが2026年に「ファイナル・フロンティア・ツアー」と題したフェアウェルツアーを行うことを発表した。ツアーは同年2月28日のペンシルベニア州ハーシーから始まり、7月2日のテキサス州ラレドまで、北米とカナダの60都市を巡る予定となっている。



【写真】イケオジ！立ち姿がキマッてる 現在のジャーニーのメンバー

創設メンバーでギタリストのニール・ショーン（71）は声明で「このツアーは、すべての時代を共に歩んでくれたファンへの感謝の気持ちだ」「新しい演出で、代表曲から隠れた名曲まで、エネルギーとスペクタクルを届けるよ」と語った。また「これは1つの章の終わりであり、新たな創造の始まりでもある。音楽への情熱は今も燃え続けている」と今後の活動継続も明言した。



現在のメンバーは、ボーカルのアーネル・ピネダ（58）、ドラマーのディーン・カストロノヴォ（61）、ベースのトッド・ジェンセン（65）、キーボードのジョナサン・ケイン（75）とジェイソン・ダーラトカ。



1973年に結成されたジャーニーは、世界で1億枚以上のレコードを売り上げ、代表曲「ドント・ストップ・ビリーヴィン」で知られる。2017年にはロックの殿堂入りも果たしている。また映画「海猿」（2004年）の主題歌に「オープン・アームズ」が採用された。



（BANG Media International／よろず～ニュース）