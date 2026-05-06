緊張が高まっている中東のホルムズ海峡をめぐり、アメリカ軍は5日、イラン側による船舶への攻撃があったものの、停戦は維持されているとの認識を示しました。アメリカ軍 ケイン統合参謀本部議長「イランは商船を9度攻撃し船2隻をだ捕し、10回以上米軍を攻撃しているが、まだ本格的な戦闘を再開する基準には達していない」アメリカ軍の制服組トップ、ケイン統合参謀本部議長は5日、ホルムズ海峡で停留している船舶を退避させる作戦