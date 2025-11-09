テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が9日放送され、冒頭のクレジットに出演していた女優の今森茉耶（まや、19）の名前はなかった。またオープニング映像も一部変更された。

8日、番組は公式サイトで20歳未満でありながら飲酒行為を行ったため今森の降板を発表。また同日に所属事務所は今森との契約を解除した。

前週2日の放送は休止しており、この日が2週ぶりの放送。オープニング映像では、クレジットに今森の名前はなく、キャスト紹介のパートも変更。今森の姿は見えなかった。

ネット上では「謝罪テロップは無いものの、OPから角乃と今森さんの名前と姿がカットされてる」「主題歌から角乃が消えた。ゴジュウユニコーンはいるけど」「OPの映像が変えられてる」と、さまざまなコメントが寄せられた。

今森は23年に週刊プレイボーイでグラビアデビュー。同年に「ミスマガジン2023」のグランプリに選ばれた。25年2月からテレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で史上初の女性ブラック戦士となる一河角/ゴジュウユニコーンを演じていた。

今森をめぐっては9月に、一部週刊誌で共演者との不倫疑惑とプロサッカー選手との二股交際疑惑が報じられていた。