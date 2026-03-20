女優・グラビアアイドルの今森茉耶（19）が20日、自身の不祥事での事務所退所後、初のSNS更新を行った。 【写真】空白を経て雰囲気変わった？新アカウントで投稿した今森茉耶のアイコン 今森は「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得。美貌と抜群のスタイルの良さを生かし、2024年には写真集「恋がはじまる」を発売している。2025年放送のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャ