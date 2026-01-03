《この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。（中略）本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました》──11月8日、芸能プロダクション『seju』の公式ホームページ上に掲載された、契約解除の発表。【写真】眩しすぎる浴衣姿や、“無加工”ドアップショットの今森茉耶（19）テレビ朝日は翌週の11月15日、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』