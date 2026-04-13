未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、印象のガラリと変わった姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】今森まやの印象ガラリな姿（複数カット）「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなど俳優として活躍してきた今森。しかし、2025年11月8日に未成年飲酒が発覚し、所属事務所とのマネジメント契約が解除されていた。印象ガラリな姿に驚きの声2026年3月20日には、新たにIn