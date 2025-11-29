映画『翔んで埼玉』やドラマ『相棒』（テレビ朝日系）のロケ地として知られる群馬県吾妻郡高山村のテーマパーク、ロックハート城。11月23日、同施設の公式Xアカウントが現在放送中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）の出演者たちのサイン色紙の展示を告知した。というのも、同日に放送された『ゴジュウジャー』第39話のロケ地がロックハート城だったのだ。投稿では展示の様子も公開されて