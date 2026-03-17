3月上旬、東京・千代田区のイルミネーションが輝く道で、向かい合って手を握り合う男女の姿をキャッチ。そのまま女性が男性を引き寄せるように抱きしめ、しばし2人の世界に浸っていた――。思わず胸が高鳴るシーンだが、制作会社関係者は「ドラマの撮影ですよ」と明かす。「現在放送中のドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』（毎日放送）のワンシーンです。ねじがなめた氏による同名漫画が原作で、恋愛では女性にリードされ