川島海荷、競泳日本代表の夫とのツーショット披露「ソファで寝ているとベッドに運んでくれる」
俳優の川島海荷が7日放送のABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#10に出演。夫・水泳日本代表の中村克選手とのツーショットを披露した。
【写真】奇跡の40歳！17歳息子への溺愛ぶりを明かした益若つばさ
#10では、ゲストの面々が「家族のサポートを感じる瞬間」についてトークを展開。川島は「旦那さんのサポートを感じる瞬間」について、「ソファで寝ているとベッドに運んでくれる」と明かし、ツーショット写真を披露。片腕で抱っこされている写真を見てMCのヒコロヒーは「ポッケに手突っ込んでますやん」とツッコミを入れ、MEGUMIは「やるよね〜」とニヤニヤ。幸せなエピソードにスタジオはたちまち和やかな空気に包まれた。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#8では、スタジオゲストとしてモデルでタレントの益若つばさと女優の川島海荷が登場した。
