齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。3月16日（月）の同番組では、ヒコロヒーがMC稼業の過酷な裏側を激白する場面があった。【映像】ヒコロヒー、芸能界舐めすぎ元アイドルにガチ説教！「そんなんで金稼げる世界ちゃうねん」この日は、グループを卒業したアイドルの今後を占う恒例企画「卒業後診断」を展開。2024年に日向坂46を卒業した濱岸ひよりをゲストに迎え、齊藤が“