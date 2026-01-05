1月4日、バラエティ番組『逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜』（フジテレビ系）が放送された。白熱した逃走劇が繰り広げられたが、番組に出演したやす子の行動がSNSで注目を集めている。今回の舞台は、2025年10月にお台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」。アスリートやお笑い芸人、俳優など各界から総勢15人が参戦した。「2025年の世界陸上で活躍した男子4×100メートルリレーの小