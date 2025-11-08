BANDAI SPIRITS プライズ事業部は、アミューズメント景品単独イベント『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025』を開催します。

開催日時は2025年11月29日(土)・11月30日(日)の2日間です。

会場は東京・池袋(サンシャインシティ 文化会館ビル3F 展示ホールC)となります。

クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025

開催日時：2025年11月29日(土)・11月30日(日) 10:00〜19:00

※状況により閉場時間が早まる場合がございます。

入場料 ：無料

会場 ：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル3F 展示ホールC

(〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1)

主催 ：株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部

「やっぱり楽しいクレーンゲーム」をテーマに、子どもから大人まで幅広い世代が気軽にクレーンゲーム体験ができるイベントです！

開催2年目となる2025年は、会場を池袋・サンシャインシティに移し、より広い空間で楽しめるようアップデート。

クレーンゲームの設置台数を大幅に増やし、無料体験や特別展示、スタンプラリー企画などを実施します。

無料クレーンゲーム体験コーナー

クレーンゲームの設置台数を大幅に増加！

会場で体験の予約をすると、無料で2回のクレーンゲーム体験ができます。

「ONE PIECE」などの景品が多数用意される予定です。

「プリキュア」シリーズの景品も登場します。

「ガンダムシリーズ」の景品もラインナップ☆

※景品は一例です。アミューズメント施設では現在は取り扱いが終了している場合がございます。

新商品展示コーナー・特別モニュメント

会場内にはクレーンゲームの新商品を展示するコーナーや、さまざまなキャラクターで彩られた特別なモニュメントが登場！

クレーンゲームのお祭りを思わせる会場装飾や、一部初お披露目となる「バンプレスト」ブランドのアミューズメント景品が展示されます。

アミューズメント景品の進化を感じていただける、パワーアップした展示に注目です。

スタンプラリー

2024年に好評だった豪華商品をGETできるスタンプラリー企画を2025年も実施します！

池袋(池袋駅エリア)周辺のアミューズメント施設を巡って集めたスタンプ数に応じて、最大3回までくじ引きに参加することができます。

イベントスペースを拡充し、コンテンツもパワーアップした「バンプレスト博覧会」！

クレーンゲームの楽しさを再発見できる2日間です。

東京・池袋のサンシャインシティにて開催される『クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子どもから大人まで幅広い世代が気軽にクレーンゲーム体験！クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025 appeared first on Dtimes.