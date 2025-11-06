【セリアのポーチ】が可愛いのに優秀！「思った以上に物が入る」「高級感ある」だって！

お気に入りのポーチがバッグにあるだけで、お出かけ気分が高まる予感。そんなポーチが【セリア】でゲットできそうです。今回紹介するのは、リボン柄やツイード調素材を使用した高見えポーチ。見た目の可愛さだけでなく、収納力やコスパも優秀なのでぜひチェックしてみて。

ときめきを感じるリボンデザイン

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

季節感のあるコーデュロイ素材に、リボン柄をのせたガーリーなポーチ。パッと目を引く総柄でバッグの中でも見つけやすく、忙しい朝や移動中でもサッと取り出せそうです。約11.5cm × 8.5cmと小さめながら、@ftn_picsレポーターとも*さんによると「マチが3cmもあり、思った以上に物が入ります」と収納力にも期待が高まる一品。モバイルバッテリーやミニサイズのスプレーなど、かさばりがちなアイテムの持ち運びにもおすすめです。

上品ムード漂うツイード調ポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

クラシカルな黒を基調としながらも、華やかに見えるツイード調ポーチ。「生地に織り込まれている金色の糸が、時折キラキラと輝いて、高級感をさらに高めています」と、レポーターとも*さんも高見え力に太鼓判を押すアイテムです。約10.5cm × 14.5cmの使いやすいサイズ感とフラットなフォルムで、バッグの中でもかさばらずスマートに持ち歩けそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M