バッグの中がごちゃごちゃしてしまう……そんなお悩みを持つ人にオススメの優秀アイテムを【ダイソー】で発見！ 今回は、@ftn_picsレポーターともさんが検証した、整理整頓に役立つ収納アイテムをレポートします。SNSでも話題のようなので、ぜひ早めにチェックしてみて。 11個のポケットを備えたバッグインバッグ 【ダイソー】「バッグインバッグ」\330（税込） 今回ピックアップしたの