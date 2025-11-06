11月5日、木村拓哉と工藤静香の長女でフルーティストのCocomiが、男子バレーボール日本代表の小川智大と交際中だと『文春オンライン』で報じられた。

【写真】Cocomiとの真剣交際が報じられた男子バレーボール選手

Cocomiの行動が物議

「ふたりの交際期間は2年ほどだそうで、小川選手は文春オンラインの取材に対して、“仲良くさせていただいてます”と回答。その後、所属チームの会員に向けブログでも今回の熱愛報道に関して言及していましたね」（スポーツ紙記者、以下同）

あくまで交際否定をしない小川だが、Cocomiやファンに誠実に対応する内容が書かれているという。そんな中、今回の交際報道を受けて、Cocomiの過去の発言に注目が集まっている。

「以前、妹のKoki,さんとともに行ったインスタグラムのライブ配信で、結婚相手について語る場面があったのです。そこでは、“『トト（木村拓哉）よりかっこいい人と一緒になる』って2人で決めたんですけど”と話していました。

Cocomi自身も“ちょっとハードルがねぇ”としていたのですが、Cocomiさんにとって小川さんは木村さんよりも“かっこいい人”になりえる存在なのかもしれませんね」

ふたりの交際報道を受け、ネット上では、

《二股とか泥沼系じゃないので、おめでとうとしか言えませんね、幸せになってほしい》

《結婚したら義父が木村拓哉ってすごいなぁ》

《小川さんが幸せならなんだって大丈夫です》

など、真剣交際に祝福のコメントが上がる一方で、

《石川真佑とcocomiが仲良いから誰かしらとは繋がりあると思ってはいた、そこか〜》《石川祐希狙いじゃなかったんだね》

《Cocomi石川祐希と付き合ってると思ってたんだけどそっちかよ!》

《小川と撮られたせいで女バレと仲良し〜みたいな感じだったけど、結局男バレと繋がるためとしか見えなくて笑う》

との声も上がっていた。

「Cocomiさんは男子バレーボール日本代表の石川祐希選手の妹で同じくプロバレーボール選手の石川真佑さんと、プライベートで何度も食事に行くなど、親密な仲なのです。

インスタグラムのDMがきっかけで交流を深めたそうですが、一部では兄を狙っているのではと囁かれていました。そこに今回の報道。まさかのお相手ではありましたが、Cocomiさんは大のバレーボール好きなこともあって、“男子バレー選手狙いで真佑さんに近づいた”などの心無い意見も寄せられている状況です」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

過去には、Cocomiによる匂わせもあったという。

「石川祐希・真佑兄弟をモデルに起用したメガネブランド『Zoff』の巨大ポスターとともに撮った写真を公開し、“#いい推しの日に投稿したかった"などと投稿したのです。こうした振る舞いを踏まえると、“兄狙い”と言う意見が上がるのも納得できるような……」（芸能プロ関係者）

Cocomiの熱愛発覚、さらにお相手が「石川祐希ではなかった」というWの驚き。真剣交際なら問題ないが、報道を受けたトトは何を思うのだろうかーー。