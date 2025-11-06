この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【不登校・行き渋り】遅刻癖を治した親がやったことTOP3」と題した最新動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、お子さんの遅刻癖や休み癖に悩む親に向けて、具体的な解決策を伝授した。道山氏は「このままだと受験にも影響が…」と不安になる保護者の心情に理解を示しながら、実際に多くの家庭で成果があった実践例を紹介している。



動画では、以前は「学校に行き渋り、週一で欠席」「トラブルで親もイライラ、子どもも親に暴言」と深刻な状況にあった金井さんという保護者のケースを取り上げた。道山氏と公認心理師・小出博文先生が開催する不登校解決勉強会に参加した金井さんは、アドバイス通り「学校や塾の送迎に快く応じる」「夕食に好きな料理を作る」「子どもの好きなアイドルの話や動画を一緒に楽しむ」という3つの行動を実践。それによって「親の愛情が伝わり、子どもに気力が戻った」とし、毎朝自分で起きて登校できるまでに劇的改善を遂げたという。



道山氏は「気力が低下している状態が遅刻癖や休み癖の根本原因になっている」と解説し、「親子関係が悪く、愛情が届かなくなると子どもの気力は失われがち」と現場感あふれる分析を披露した。「8割は気力不足からくる悩み。愛情バロメーターを上げれば、大半は解決できる」と大胆な見解も語っている。



さらに今年も12月7日に同様の不登校解決勉強会をZoomで開催予定だとし、「再登校までの具体的な手順、愛情が届かない時の別アプローチ、会話すら難しい場合の声かけ法」など、多角的な対策事例を講義することを予告。「お子さんの状況が本気で改善したい方はぜひチェックを」と締めくくった。