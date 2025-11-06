ジュビロ磐田に期限付き移籍中のアーウィライ、契約満了前に退団か…今季は公式戦出場ゼロ

現在ジュビロ磐田に期限付き移籍しているタイ代表FWポラメート・アーウィライ。

タイメディア『Ball Thai』は5日、今季のタイリーグで11位に低迷するムアントン・ユナイテッドがアーウィライの早期復帰を計画していると報じた。

国内リーグ4度の優勝を誇るムアントンは、ここまでリーグ戦10試合で2勝4分4敗の成績で11位と優勝に向けて厳しい状況が続いている。

そうした中、ムアントンは今年6月に磐田へ期限付き移籍したアーウィライを、レンタル期間満了を待たずしてチームに復帰させたい意向だという。

アーウィライはムアントンの下部組織出身のFW。タイでは公式戦166試合に出場して45ゴール25アシストを記録した。

2022年にはタイ代表にも招集され、国際Aマッチ20試合に出場して4得点を挙げている。

母国での実績は十分のアーウィライだったが、磐田では熾烈なポジション争いに敗れる形で、ここまで公式戦での出場機会を得られていない。

『Ball Thai』によると、アーウィライと磐田の契約は来年4月末までとなっているが、レンタル期間を今季終了までに前倒しして、後半戦巻き返しの切り札として同選手を登録したい考えだ。

過去にMFチャナティップ・ソングラシン、DFティーラトン・ブンマタンらタイ人選手がJ1の舞台で活躍したが、近年はタイ代表クラスの選手がJリーグで活躍できない事例が続いている。