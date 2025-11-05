11月4日、アイドルグループ「ヒロインズ研究生」の公式Xがお知らせをアップ。

《この度メンバーの「藤咲あず」におきまして、重大な規約違反が判明いたしました為、本日11月4日付でグループを脱退させていただきます》

この規約違反、どうやら男性とのデートのようなのだが、これがバレたのは何気ない1枚の投稿写真だった。

「藤咲さん本人が11月1日、自身のXに映画館らしき場所でポップコーンとコーラの載ったトレーを持っている画像をアップしました。このコーラのプラ容器に、撮影している男性らしき姿が反射して写り込んでいたんです。すぐに拡大画像が拡散され、デート写真ではないかとファンがざわつきました」（芸能記者）

その後、事務所が調査をおこない、どうやら本人は男性と一緒にいたことを認めた様子。藤咲は事務所の発表をリポストし《この度は私の軽率な行動によりファンの皆さま、メンバー、関係者の方々を傷つけてしまい本当に申し訳ございません。今までありがとうございました。本当に申し訳ございませんでした》と脱退を認めた。

発表では“規約違反”の内容には触れていないので、ほかに理由があった可能性もあるが、コーラ容器の反射による“彼氏バレ”という特異性と、写り込み発覚からわずか2日で“一発脱退”のスピード感に驚愕する人が続出。

《性欲で自分のアイドル人生終わらせるの儚すぎて泣けるわ これからは反射にも気をつけようね》

《彼氏とのデートがホントだったってこと？すごいなぁその写真消さないのもすごいなぁ》

《コーラの子か！兄弟って嘘ついときゃいいのに》

藤咲が所属していたのは10代だけで結成された研究生のグループ。事務所がマネジメント、提携しているアイドルグループは20組、うち稼働中は18組という大所帯のグループだ。

「ざっと100人以上のアイドルが所属しているようです。研究生の些細なやらかしと言えなくもないですが、アイドルの彼氏バレはやはりご法度のようです。藤咲さんのXアカウントは、すでに削除されています」（前出・記者）

17歳で憧れのアイドルになれた矢先に、写り込みでアウト。厳しい世界である。