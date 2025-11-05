¾¼ÏÂ ¡ÖÇ¼¡×¥Æ¡¼¥Þ¤ËÇ¯Ëö¼Õ²¸¸«ËÜ»Ô ´ë²èÂ¿ºÌ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤âPR
¾¼ÏÂ¡Ê°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¡¢ÀÄ»³¾°Àµ¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï10·î15Æü¡¦16Æü¡¢ËÜ¼Ò²ñ¾ì¤Ç¡ÖÂè52²ó Ç¯Ëö¼Õ²¸¸«ËÜ»Ô¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡ÖÇ¼¡Ê¤ª¤µ¤á¤ë¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢²·¤ÎËÜÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤ò ¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë ¤Û¤·¤¤¤À¤±¡×ÆÏ¤±¤ë´ë¶È»ÑÀª¤ò¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£½ÐÅ¸´ë¶È¤ÏÌó350¼Ò¡£2Æü´Ö¤ÇÌó1500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢½©Åß¤Î¿·¾¦ÉÊ¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¾¦ºà¤ò¶ãÌ£¡£Åß¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Çä¾ì¡¦¾¦ÉÊÄó°Æ¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ¼¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ç¼Æ¦¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ÆÃ½¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ¤ÎÇ¼Æ¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¼Æ¦½Á¤äÇ¼Æ¦´¬¤¤Ê¤É¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó°Æ¡¢Ç¼Æ¦¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Åì³¤ÃÏ¶è¤ÎÆ¦Éå¤äÄÑ¼Ñ¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÉÙ»ÎµÜ¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂÆüÇÛ¡¢¿å»ºÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¾¦ºà¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¾¼ÏÂ¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ä½ÅÅÀ»Üºö¤Î¾Ò²ð¡¢³ÆÉôÌç¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ã±°Ì¤Ç¹½À®¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡¦Ç¯Ëö¾¦ÉÊÄó°Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢ºÅ»ö¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¡£¿Íµ¤¤Î¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¾¼ÏÂ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤è¤«¤ïÂçÍÕ¤ä¥«¥¯¥¥å¡¼¤ÎÀÖ½Ð¤·¤ß¤½¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¹ï¤ßÂçÍÕ¤ß¤½¡×¤ò¤¤¤Á²¡¤·¤Ç¾Ò²ð¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½÷À¥Á¡¼¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥ì¥ß¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡È¾®µû¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¥«¥ë¥·¥¦¥àÊäµë¡É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡¢Âè4ÃÆ¡Ö¤¨¤Ó¤Èº«ÉÛ¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡×¡Ê11·îÈ¯Çä¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Êä¤¨¤ë¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ªµû¥¥Ã¥È¡Ê¤¿¤é¡¢¤¨¤Ó¡Ë¡×¤âÊÂ¤Ù¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
±ö´³¤Î¡ÖÂÀ½õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î³ÈÈÎ¤È¹ç¤ï¤»¡¢º£¸å¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï©ÌÌÅ¹¤ÈECÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âPR¤·¤¿¡£
½éÆü³«²ñ¼°¤ÇÀÄ»³¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤ÀÇ¼Æ¦¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤´±ï¤Î¿¼¤¤¾¦ÉÊ¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¡¢ÃæµþÃÏ¶è¤Ç¤ÏÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤éÈÎÇä¤ò»Ï¤á¡¢¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤É¤â¤âÇ¼Æ¦¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÆ»¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£