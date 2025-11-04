MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第5話「アンドロイドは電気鳩の夢に浸かるか」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

参考：『永久のユウグレ』ノンクレジットED映像公開 アモル視点の“過去”と“未来”の物語が

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

TVアニメ『永久のユウグレ』｜第6話「終末の果てで愛を叫んだきかい」予告映像 怪我の治療と看病のお礼に、ユウグレとデートすることになったアキラ。アキラを意識してしまい、いつものように振る舞えないユウグレ。ぎこちない雰囲気のまま、定番のデートコースを巡るアキラとユウグレ。一方、2人と別行動をとるアモルは、ユウグレに頼まれ、アキラとユウグレの2人きりのデートを認めたものの、一緒ではないことに複雑な気持ちを抱いてしまう。

公開された場面写真では、浴衣姿のユウグレをはじめ、アキラに詰め寄るアモルの姿などが切り取られている。

なお、脚本を浅桜ひつじと米内山陽子、画コンテを村野佑太、演出を石間祐一と本間修、総作画監督を齊藤佳子がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）