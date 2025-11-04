関メディベースボール学院・藤田トレーナーが指摘する、猫背姿勢が引き起こす肩の負担

姿勢の悪い選手はプレーにも影響する――。野球を続けてきて「なぜ思うような投球ができないのか」と悩む子どもは多い。その答えの1つが骨盤の安定性。中学硬式日本一の経験がある兵庫「関メディベースボール学院」の藤田真悟トレーナーは、「骨盤のブレをなくす椅子トレーニング」を提案している。これは投球フォームの安定だけでなく、肩の怪我予防にも効果的なトレーニング方法だ。

骨盤は人間の体の要となる部分だ。藤田トレーナーは「足元で何を支えるかというと骨盤。連結部分は股関節」と説明する。股関節は足と骨盤をつなぐだけでなく、人間の軸である背骨の土台でもある。つまり、骨盤の安定性が投球動作全体のパフォーマンスを左右するのだ。

問題は多くの子どもたちが日常から猫背の姿勢になっていること。「中学校とか小学校で授業を受けてる時に、背中が丸まって授業を受けてる子が多い」という現状がある。この猫背の状態が投球時の体の使い方にも悪影響を及ぼしているのだ。

猫背は、日常生活の一工夫で直すことができる。椅子に座っている時に、お尻の方向に体重をかけて骨盤を後傾させ、次は、もも裏の足の付け根付近に体重をかけて骨盤を立たせる。骨盤を前後に動かすことで背骨も自然に動くようになり、猫背が改善され、投球時の体の軸も安定してくる。

このトレーニングの最大のメリットは、特別な道具が必要ないこと。「猫背の状態で投げると、手や腕を使わないといけなくなる。これは肩のトラブルの本当にかなりのウエートを占めるリスク」と藤田トレーナーは警鐘を鳴らす。毎日できる手軽で簡単なトレーニングで、投球パフォーマンスの向上と故障予防の両方が実現できるのだ。（First-Pitch編集部）