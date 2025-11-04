Ｇ復活のキーパーソンとなるか。巨人の二軍監督に来季から石井琢朗氏（５５）が就任することが３日、分かった。

現役時代に２０００安打を達成するなど輝かしい経歴を誇る同氏の再入閣は、来季Ｖ奪回を狙うチームにとって戦力底上げの面でも大きな犲麈梢慂箒瓩箸覆襦１９８９年に横浜大洋（現ＤｅＮＡ）にドラフト外で投手として入団。その後は野手転向を果たし、９８年にはマシンガン打線のリードオフマンとしてチームのリーグ優勝、日本一に貢献した。

その後、移籍した広島で２０１２年に現役を引退。広島、ヤクルトのコーチを歴任し、巨人でも１９年１０月から２１年まで一軍野手総合コーチや三軍野手コーチなどを務め、選手の育成に尽力してきた。以降在籍したＤｅＮＡでは今季、野手コーチとして主に二軍で若手を指導してきたが、１０月末に退団。３球団で主要なコーチ業務を経験し、数々の選手を育成してきた石井氏だけに巨人内部でも「再びジャイアンツで若手を徹底的に鍛え上げてくれるはずだ」との期待値が必然的に高まっている。

だが石井氏によってネジを巻かれる側のＧ若手選手たちは来春、すさまじいまでの狠蝋キャンプ瓩鮠茲蟇曚┐覆てはならなくなるかもしれない。チーム関係者の１人は来春から石井新監督を本格的に迎えるファームの宮崎キャンプに関し「猝堽習の鬼瓩世らこそ、来年の春季キャンプは一軍だけではなく二軍もハードになることは間違いない」と断じ、不気味な予告を口にする。

実際に石井氏は１９年１０月に巨人の野手総合コーチに就任すると、すぐさま猝堽習マシン瓩遼楡をあらわにし、同年の秋季宮崎キャンプ初日から６時間ぶっ通しで選手をしごいたこともあった。

ちなみに一軍を率いる阿部監督も来年の春季キャンプについて「（二軍で）来年担当になる人は（練習時間が）長くて大変だよ」と言い切っている。現在行われている「地獄の秋季練習」と同様、来年の春季キャンプも一、二軍ともに猛烈なメニューが課せられることになりそうだ。