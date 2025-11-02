Photo:aica

両手が空いて身軽に動けるのが魅力のバックパック。でも「ビジネスでは浮いてしまいそう」「休日用と仕事用を分けるのが面倒」……といったお悩みを抱える方も多いはず。そんな方にぜひ試してほしいのが、この「THE Backpack」です。見た目は驚くほどミニマル。無駄をそぎ落としたデザインは、スーツにもジャケットにも自然に馴染み、オフの日はデニムやワンピースに合わせても違和感がありません。小ぶりなサイズ感ながら、PCやタブレット、財布、ペットボトルまでしっかり収まる収納力を備え、必要なものをすっきり持ち歩けます。シーンを選ばず使えるから、これひとつでビジネスからプライベートまでカバー。持つ人の印象を引き締めて見せてくれる、理想のミニマルバックパックです。

シンプルなデザインが美しい

Photo:aica

「Enough is more.」というコンセプトのもと、無駄を削ぎ落としつつ、必要な機能をしっかりと備えたデザインが特徴の「THE Backpack」。このコンセプトは、ミニマリズムの哲学 「Less is more.（少なければ少ないほどよい）」に着想を得ています。ただし、ただ削ぎ落とすだけでは、使い勝手を犠牲にしてしまうこともあります。それでは、日常に本当に馴染むバッグとは言えません。

Image: 株式会社yonobi

「THE Backpack」が目指したのは、“Enough”──削りすぎず、盛り込みすぎない「ちょうどいい」状態。必要な機能だけを残し、過不足のないデザインと品質を兼ね備えることで、仕事にもプライベートにも自然に溶け込み、毎日の持ち運びを心地よくしてくれます。

ネーミングの潔さも、すてきですね。

背負った時でもすっきり見える

Photo:aica

デザインに注目すると、無駄を削ぎ落とした凹凸のないシンプルさで、持ち手部分をフラットにすると、凹凸のない美しいフォルムがより際立ちます。「THE Backpack」の第一印象は、「バックパックっぽくない」、そして「潔い」。これなら、ビジネスシーンでもまったく問題なさそう。一般的なバックパックより一回り小さいのもポイントで、男性が背負っても女性が背負っても、すっきり見える絶妙なサイズ感も魅力です。

Photo:aica

マチ幅にもこだわっていて、ペットボトルを入れてもご覧の通りスッキリ。コンパクトなバッグにペットボトルを入れたときって、そこだけ膨らみが気になったりしますよね。そんな些細なところにまで考慮されたデザインにちょっと感動です。

身体にフィットして荷物が偏らない

実際に背負ってみると、歩いていても荷物が偏りません。軽やかに揺れる感覚に思わず「おお」と声が出ました。カフェに立ち寄るときも、バッグを肩から下ろすのが自然でスマート。背負ったまま自転車で移動しても、身体にフィットしてブレにくく、荷物が軽やかに収まる安心感があります。

Photo:aica

さらに「THE Backpack」の細部には他にはないこだわりがありました。ショルダーベルトをバッグ上部から4cm下げることで、バッグのトップが背中の高い位置にくるよう工夫されているんです。

Photo:aica

検証から導いた「マチ8cm」と美しく見せるための「+4cm」。どの角度から見ても背負ったときのシルエットまで考えられているのが実感できますね。

小さくて薄いのに、驚くほど実用的 | ハンドメイドの本革ミニマルバックパック 29,700円 【数量限定 1500円OFF】THE backpack 1点（全3色） 商品をチェックする

14インチのノートPCもすっぽり収まる

「THE Backpack」は、完全なスクエア型を避け、上部と下部で角度に差をつけた設計。この角度の差のおかげで、自立させたときの安定感がグッと増します。実際に使ってみると、ノートやペットボトルを入れても底が安定しており、カフェのテーブルやカウンターに置くときも倒れにくい。この、地味にストレスを感じる部分に気を配られている設計に、心遣いを感じます。

Photo:aica

内側には取り出しやすい幅広ファスナーポケットや小物用ポケットが備えられており、スマホや財布、鍵などをさっと取り出せますし、薄マチながらノートパソコン（最大14インチ）もすっきり収納できます。

Photo:aica

背中に当たる側はメッシュ素材で、通気性がいいのもありがたい。デザイン性と実用性、どちらにもこだわりが感じられます。

触れてわかる質感の良さ

Photo:aica

「THE Backpack」に使われている牛本革は、高品質なだけでなく、日々の生活で生まれた副産物をアップサイクルしており、環境への配慮もされています。イタリアの高級ブランドと取引するタンナーから直接仕入れた革を使用しているというだけあり、触れた瞬間のしっとり感や質感の良さもすばらしい！

Photo:aica

バングラディシュの職人によるハンドメイドで作られ、大量生産では生み出せない細部へのこだわりや温もりがあります。使い込むほどに味わいが増し、大切なマイヴィンテージに。今回使用したブラック以外に、ベージュとカーキも展開しています。

普段使いはもちろん、旅行などさまざまなシーンで荷物を整理しやすく、それでいてとにかくフォルムが美しい「THE Backpack」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Image: 株式会社yonobi

Photo: aica

