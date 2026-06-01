嵐が5月31日のラストライブをもってグループ活動を終えて一夜明けた1日、櫻井翔（44）が、キャスターを務める日本テレビ系「news zero」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時59分）に生出演した。番組冒頭ではメインキャスターの藤井貴彦アナウンサー（54）が「昨日は嵐のラストライブお疲れさまでした」とねぎらった。そして、23時18分頃から「news zero」20周年特別企画として、嵐ラストライブを特集。ライブ映像も放送され、藤井ア