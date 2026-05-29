巨人・大城卓三捕手（３３）が絶好調だ。２９日の日本ハム戦（エスコン）に「５番・指名打者」で先発出場し、２安打１打点をマーク。この日も勝負強い打撃で存在感を示した。初回無死一、三塁から丸が左前打で１点を先制すると、なおも一死一、二塁で大城が相手先発・達の１４９キロ直球を右前へ運び、追加点を挙げた。これで９試合連続安打。大城は「２球で追い込まれましたが、そこから粘りながらも最後、甘いボールを打ち返