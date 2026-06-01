スーパーの商品棚に並ぶ鶏肉＝2025年、東京都練馬区のアキダイ関町本店農林水産省が実施した5月の食品価格動向調査によると、鶏肉（もも肉）の店頭平均価格が100g154円と過去最高になった。円安による飼料の価格高騰や、健康志向の高まりで需要が増えていることが背景で、割安感は薄れつつある。崎陽軒が1日から、定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食メニューにも広がり始めた。同調査によると、鶏肉価格は2003〜07