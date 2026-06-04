6月4日までに、元HKT48でタレントの指原莉乃が自身のInstagramを更新。プライベートショットを投稿したが、そのなかに写ったあるアイテムに驚きが広がっている。指原は、《ハワイに行っておりました！楽しかったです》と綴り、海外旅行に行っていたことを報告。大きく広がるハワイの海を背景に、ハイテンションの指原が写った写真を添えた。「添えられた写真には、水色のノンスリーブワンピースを着用し、ピースサインを見せる