「世紀の談判」と呼ばれた米中首脳会談が非公開会議に入ってから雰囲気が和らいだことが明らかになった。ホワイトハウスが公開した会議写真にはトランプ大統領が何かが書かれた紙を見せ、習近平国家主席が目を閉じながら笑う顔が写っていた。

両国が貿易戦争を行っている渦中に先月30日に釜山（プサン）の金海（キムヘ）空港で開かれた米中会談は序盤は緊張感が流れた。トランプ大統領が「習近平主席は非常に強硬な交渉家でそれは良くないこと」としながら骨のある冗談を言うほどだった。習主席もやはりメディアに公開される冒頭発言では固い無表情を維持した。

だが1日にホワイトハウスのホームページに掲示された会議写真を見ると意外に両首脳が笑いを見せた瞬間があった。合計42枚の写真は時間順に撮影された。

会談場に先に到着したトランプ大統領が習主席を出迎え、2人が向かい合って座り会談を始めた時間には固い表情が多い。トランプ大統領がカメラをにらんでしかめっ面をする表情を見せる時はホワイトハウスが白黒処理をした。

習主席が破顔大笑する場面はトランプ大統領の背後から撮影された。トランプ大統領が封筒ほどの紙を手にして習主席の目の前に差し出し、習主席は指で紙を指し示しながら目を閉じるほど大きく笑った。両側の参謀陣もみんな笑顔だ。

紙にどんな内容が書かれていたかは確認できていない。ただAP通信など外信は「会談の雰囲気が予想より柔らかくなった。緊張した交渉でも人間的な瞬間だった」と報道した。政治専門メディアのポリティコは「ホワイトハウスが習主席の笑う写真を公開したのは交渉の肯定的な雰囲気を印象付けようとする意図」と分析した。