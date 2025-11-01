飛距離向上、直進性、柔らかな打感を高次元で実現！つるやゴルフ GOLDEN PRIX「TR-02」シリーズ

ゴルフ用品総合メーカーのつるやは、自社オリジナルブランド「GOLDEN PRIX(ゴールデンプリックス)」より最新モデル「TR-02」シリーズを発売しました。

新開発の「パワーレイヤーカーボンフェース」を全番手に採用し、飛距離向上、直進性、柔らかな打感を高次元で実現。

「もっと遠くへ飛ばしたい」「より安定したショットを打ちたい」というゴルファーの理想に応えるゴルフクラブシリーズです！

つるやゴルフ GOLDEN PRIX「TR-02」シリーズ

つるやゴルフのオリジナルブランド「GOLDEN PRIX」から、最新テクノロジーを搭載した「TR-02」シリーズが登場。

最大の特長は、新開発の「パワーレイヤーカーボンフェース」をドライバーからアイアン、ウェッジまで全番手に採用している点です。

これにより、高強度と高反発性能を両立し、飛距離の向上はもちろん、直進性と柔らかな打感もあわせ持つ、バランスに優れたクラブが実現しました。

TR-02 ドライバー

価格：各99,000円(税込)

ドライバーは、ゴルファーのスタイルに合わせて2種類をラインナップ。

深重心化で安定性能を追求したブレないヘッド「460MAX」と、低重心化でスピン性能と操作性を追求した超強弾道ヘッド「450LS」から選べます。

新開発の「パワーレイヤーカーボンフェース」は、特殊な“層”パワーレイヤーを挟み込むことで、高強度と高い反発性能を両立。

ロボットテストではボール初速が約1.3m/sアップし、飛距離は約5ヤードアップすることが実証されています。

カーボンフェース特有の柔らかな打球感と直進性の高い弾道を、すべてのゴルファーが体感できます。

さらに、フェース面には特殊な塗装「フリクションコーディング」を施し、摩擦力をアップ。

ボールの滑りを抑えて直進性を高め、雨の日のスリップも軽減します。

シャフトには、三菱ケミカル社と共同開発した高弾性70tクロスカーボンシートを全長に採用した「TENSEI for GOLDEN PRIX TR-02」を搭載。

しなり戻りが早くヘッドスピードを高めつつ、ダブルキック剛性で飛距離と直進性を両立します。

つるや独自の「たわみ曲線統一理論」も採用し、全番手同じタイミングでのスイングが可能です。

TR-02 フェアウェイウッド／ユーティリティ

価格：

フェアウェイウッド［#3+］68,200円(税込)

フェアウェイウッド［#3,#5］各49,500円(税込)

ユーティリティ［U3,U4,U5］各44,000円(税込)

フェアウェイウッドには、より強弾道と飛距離を求めるゴルファー向けに「FW#3+」もラインナップ。

411チタン一体カップフェースを採用し、通常のFW#3よりもさらなる飛距離が狙えます。

I.C.Sとウェイト交換構造により、弾道・重量調整も可能です。

ユーティリティは、カーボンクラウンと厚肉ソールによる超低重心化で高弾道を実現。

高強度X37マレージングー体カップフェースによる薄肉化で反発力もアップしています。

TR-02 アイアン／ウェッジ

価格(税込)：

＜純正カーボンシャフト＞

［#5］30,800円

［#6-#9,PW］5本セット 154,000円

［48°,52°,56°］各28,600円

＜N.S.PRO 950GH neoスチールシャフト＞

［#5］29,700円

［#6-#9,PW］5本セット 148,500円

［48°,52°,56°］各27,500円

アイアンのフェースにも「パワーレイヤーカーボンフェース」を採用。

さらにロングアイアン(#5)には、フェース下部での打球に強い“Uカップフェース”を採用し、圧倒的な飛距離と柔らかい打感を可能にしました。

ウェッジは4°刻みで48°、52°、56°を用意。

トゥ・ヒールのバンスを小さくした3Dバンスにより、扱いやすさと抜けの良さを実現しています。

試打クラブは各店舗に入荷済みです。

全番手に新開発カーボンフェースを搭載し、飛距離と安定性を高いレベルで両立させた「GOLDEN PRIX TR-02」シリーズ。

つるやゴルフ限定発売の最新モデルを、ぜひ店頭やオンラインショップでチェックしてみてください！

つるやゴルフのオリジナルブランド「GOLDEN PRIX」から登場した「TR-02」シリーズの紹介でした。

