¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥á¥¸¥ã¡¼Ç®»ëÀþ¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦¥±¥¤¤ò³ÍÆÀÄ´ºº¡¡¥À¥¦¥ó¥º¤Ë¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£Ä£å£Î£Á¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨£¹¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢»ÄÎ±¤òË¾¤à¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂ¾¤Ë¹ñÆâÊ£¿ôµåÃÄ¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤¬£¶·î¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³°¹ñ¿ÍÅÐÏ¿ÏÈ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç½õ¤Ã¿Í¤Î±¿ÍÑÉý¤¬¹¤¬¤ë¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ£Î£Ð£Â¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥±¥¤¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ã£Ð£Â£Ì¡Ë¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í±¦ÏÓ¡¦½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤òºÇ½ÅÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëº¸ÏÓ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆ±¤¸¤¯£Ä£å£Î£Á¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢ºå¿À¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ê¤É¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿µåÃÄ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤À¡£