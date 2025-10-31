パリ五輪金メダリスト、女子レスリングの藤波朱理選手が、2026年4月1日に株式会社レスターに入社することを発表しました。

冒頭、「素晴らしい環境でレスリングを続けさせていただけること、新たな目標を達成するために多大なるサポートをしていただけるレスターには心より感謝しています」と述べた藤波選手。

同社の経営理念、“常に高い目標を掲げ、革新的な発想と情熱で挑戦し続ける”ことに共感したといい、「同じように私も、常に高い目標を掲げて、その目標に向かって情熱を持ち、日々挑戦しております」と、語りました。

藤波選手は現在、日本体育大学の4年生。これまでフリースタイル53キロ級で活躍し、2023年の世界選手権優勝、アジア大会優勝、2024年のパリ五輪金メダルなど、数々のタイトルを手にしてきました。

パリ五輪後は階級を上げ、57キロ級に挑戦。

26日までセルビアで行われた、U23世界選手権では57キロ級で優勝し、公式戦連勝記録を145に伸ばしています。

「昨年のパリ五輪では金メダルを獲得することができました。今後は階級を上げて、57キロ級でのアジア大会優勝、ロサンゼルス五輪での優勝を目標にレスターとともに挑んでいきたいと思っています」と意気込みを語った藤波選手。

「私のレスリングを通して、多くのみなさんに生きる活力、一歩踏み出す勇気を届けて、社会貢献ができるように励んで参ります。私たちは現状に満足することなく、さらなる高みを目指して、日々進化し、挑戦し続けていきます」と、さらなる活躍を誓いました。

この日、久しぶりにスーツを着たという藤波選手。

「階級を上げてフィジカル強化をしてきたので、結構きつくなった」と初々しい表情をのぞかせました。

また、社会人になってレスリング以外でやりたいことを聞かれると、「車の免許をとれるように頑張ります」と笑顔を見せました。

藤波選手のコーチを務める、父・俊一さんも、同社で監督・コーチとして就任予定だということです。