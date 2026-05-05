転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年4月13日、327人の社会人男女を対象に実施した「2026年 出社に関する実態調査」の結果を発表した。「出社回帰があった」が20.2％調査では、2026年度の出社回帰について聞くと、「出社回帰があった」が20.2％、「2025年度から継続して出社」が30.9％となった。出社頻度では「週5日」が最多の48.3％、次いで「週に4日」が11.9％、「週に3日