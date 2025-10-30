高速鉄道で「食べては吐き出す」を2時間繰り返す？大食い配信者に批判殺到―中国

中国の高速鉄道車内で大食い配信者が食べた物を吐き出す様子が目撃され、物議を醸している。中国メディアの正在新聞が30日に報じた。

目撃者の王さんによると、今月28日に北京発の高速鉄道に乗車したところ、車内で大食いのライブ配信を行っていたインフルエンサーが、口に入れた物を何度も吐き出す光景を目にしたという。王さんは「彼は午後7時から9時過ぎまで、ずっと食べては吐き、吐いては食べを繰り返していた。車両全体にその（食べ物の）においが充満していた」と語った。

現場の動画をアップした王さんの元には、当該インフルエンサーから「食べた物の中にニンニクが混じっていた物があったのでそれを吐き出しただけ。食べては吐きをずっと繰り返していたわけではない。法的措置を取る」との連絡があったという。しかし王さんは「吐いていたのはニンニク（が混じった物）だけではない。全部吐いていた。動画にはモザイクをかけているし、当事者が誰であるかも明言していない。顔もはっきり映っておらず、権利侵害には当たらない。単にそのような行為が気に入らなかったからSNSに投稿しただけ」と主張した。

正在新聞の記者が同インフルエンサーに連絡したところ、「動画は事実ではない」との回答があったが、その後、アカウントがブロックされたという。

中国のネットユーザーからは「なんというインフルエンサーだ。言葉もない」「バズるためなら何でもやるんだな」「ニンニクが食べられないくせにニンニク入りの食べ物を買って、密閉された車内でそれを食べる。頭おかしいのかよ！」「ネギやニンニクなどが嫌いな人は一度口に入れてから吐き出したりはしない。口に入れる前によける」「こんなやつにもフォロワーがいるんだな。笑える」「こういうモラルのないやつに金を稼がせてはいけない」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）