人気インフルエンサー・しなこが7月14日、初のスタイルブック『しなこのほん』（講談社）を発売する。限定特典の「ひみつのぷくぷにシール」が公開された。【画像】しなこ初のスタイルブック、購入特典「ひみつのぷくぷにシール」原宿系動画クリエイターであり“令和女児”のカリスマとして、幼児から小中学生、その親世代まで、幅広い年齢層を魅了しているしなこ。そんな彼女のファンはもちろん、“かわいい”を愛するすべての